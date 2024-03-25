25 марта СКА на домашней арене в Санкт-Петербурге сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста» в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча на льду «СКА Арены» начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию поединка СКА — «Автомобилист» можно будет посмотреть бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

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Счет в серии: 3-1 в пользу команды главного тренера Николая Заварухина. Ранее, 23 марта, «Автомобилист» на своем льду потерпел поражение от команды Романа Ротенберга со счетом 2:5.

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