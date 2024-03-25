Плющев ждет острой игры в матче СКА — «Автомобилист»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем матче серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».

«Исход матча будет зависеть от многих факторов. Игра будет обоюдно острая — это однозначно. Все прекрасно понимают, что ошибка для питерцев будет равносильна концу сезона. А «Автомобилист» не хочет играть в лотерею, поэтому сегодня все будут играть на победу!» — сказал Плющев «СЭ».

На данный момент «Автомобилист» ведет в серии против СКА со счетом 3-1. Пятая игра между клубами пройдет 25 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

(Игорь Гурьев)