Голкипер «Металлурга» Набоков поделился мнением о «сухарях» в серии со «Спартаком»

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков прокомментировал победу команды над «Спартаком» (3:0) в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина.

— Вы оформили три «сухаря» в серии со «Спартаком». Как готовились к сопернику?

— Просто разбирали игры. Смотрели, что можно улучшить. Играл от момента к моменту.

— У «Спартака» одни из лучших нападающих в лиге. Специально готовились к игре против них?

— Не смотрел, как они бросают. Просто старался ловить каждый бросок и всё. Помогать команде, — цитирует Набокова Legalbet.

«Металлург» победил «Спартак» в серии со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Автомобилистом».