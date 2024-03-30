«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка Гагарина

«Спартак» поблагодарил болельщиков после поражения от «Металлурга» (0:3) в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина. Красно-белые проиграли серию со счетом 2-4 и вылетели из плей-офф КХЛ.

«Спасибо за вашу поддержку, красно-белые! Не только в сегодняшней игре, но и во всем сезоне! За те эмоции, которые мы переживали вместе!» — говорится в сообщении клуба.

Следующим соперником «Металлурга» станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».