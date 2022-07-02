Голкипер Иван Федотов жалуется на обострение гастрита

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы задержанного хоккеиста Ивана Федотова, сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва, а лечащий врач не выходит на связь.

«В настоящее время Иван находится на территории Военно-морского госпиталя, к нему прибыли сотрудники военной полиции. Они отказались комментировать свои будущие действия, разговаривать с адвокатом и мамой Ивана. На территорию госпиталя не пускают меня как адвоката, не пускают маму. Его лечащий врач никаким образом на контакт не выходит. Сейчас у Ивана выявлены проблемы со здоровьем. Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере. Очень сложно чего-то добиться от врачей по текущему состоянию», — сказал Пономарев РИА Новости.

В пятницу хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Федотову стало плохо в военкомате, после чего он был госпитализирован.

«Все началось вчера, когда Ивана доставили в городской призывной пункт. Хотя на учете в Санкт-Петербурге как военнослужащий он никогда не состоял. Он состоял на учете в Москве, а по месту жительства он проживает в городе Всеволожске Ленинградской области. Он заявлял врачам жалобу на свои проблемы со здоровьем. По действующему законодательству, лицо, которое предъявляет жалобу на здоровье, отправляется на дополнительное обследование. Уже по результатам обследования принимается некое решение о призыве на воинскую службу или непризыве. Иван не проходил процедуры, предусмотренные действующим законодательством. Никого в городской призывной пункт сразу же не везут. Сперва проходится районная комиссия, потом, если возникают вопросы, городская», — продолжил адвокат.

«Вечером Ивану стало плохо. Его направили сперва в военный госпиталь, потом — в Военно-морской. Никаких комментариев никто не дает. Мама пыталась пройти, сперва ей говорили, что такого пациента в госпитале нет. Потом, когда приехали сотрудники военной полиции, мы узнали, в каком отделении он находится. Дозвонились по внутреннему телефону, нам пояснили, что лица, которые могут как-то пояснить ситуацию, заняты. Прошел целый день, и никакой информации нет», — добавил Пономарев.

25-летний Федотов в составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером.