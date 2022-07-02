Голкипер Алексей Мурыгин поделился впечатлениями после перехода в «Нефтехимик»

Голкипер «Нефтехимика» Алексей Мурыгин поделился впечатлениями после перехода в клуб из Нижнекамска.

— С моей точки зрения вратари — это отдельная часть команды со своими, скажем так, тараканами в голове, особенностями. Опираясь на свой опыт могу сказать, что чем дружнее вратарский коллектив, тем проще играть и добиваться успеха.

С Александром Суднициным я хорошо знаком. Вместе в Ярославле два года играли. Саню, считаю, трудягой на льду, отличным человеком и в плане житейском, и хоккейном. Мы с ним часто созваниваемся, переписываемся. Так что, рад оказаться с ним в одной команде, играть вместе. Я думаю, у «Нефтехимика» будут хорошие показатели.

— В вашем переходе в «Нефтехимик» сказался ли фактор вашей совместной работы с Суднициным?

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако, надеюсь и предполагаю, что в выборе моей персоны это обстоятельство тоже сыграло свою роль. Мы вратари обязаны зацементировать последний рубеж. А это, как уже отметил, сможем обеспечить работая сообща, подбадривая друг друга.

Как происходил переход? Мне позвонил агент и сказал, что есть вариант продолжения карьеры в «Нефтехимике». Посоветовался с супругой, которая поддержала мое решение и сказала: «в добрый путь, иди работай» (смеется).

— Среди болельщиков довольно известен ваш шлем с пальмами. В новом сезоне он каким будет?

— Честно скажу, не думал разрисовывать шлем. Почему-то рвение разукрасить шлем в последние годы отпало. Да, у меня, когда в Хабаровске играл, был шлем с пальмами. Немногие знают, что их было два, скажем, дубликатами. В первом шлеме я два года отыграл, во втором тоже два. Они лежат на полочке в Хабаровске, отдыхают. На счет новой картинки на шлеме я, скажем так, пока думаю, — цитирует Мурыгина сайт команды.