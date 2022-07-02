«Спартак» заключил контракты с четырьмя молодыми хоккеистами

Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил двусторонние контракты на три года с игроками системы клуба — защитником молодежной сборной Белоруссии Ильей Гавриловым и нападающим молодежной сборной России Вадимом Фаттаховым, сообщает сайт клуба.

В активе выпускника академии «Спартак», 19-летнего Гаврилова — 121 матч за молодежку красно-белых в МХЛ при 26 (3+23) набранных очках.

Воспитанник пензенского хоккея, 19-летний Фаттахов стал лучшим бомбардиром МХК «Спартак» в своем первом сезоне, набрав 54 (23+31) очка в 58 играх, а также провел две игры за «Химик» в ВХЛ и дебютировал за молодежную сборную России на майском Кубке Черного моря в Сочи.

Новичок системы «Спартака», нападающий Михаил Балашов подписал с клубом двусторонний контракт до 2025 года. Отметим, что ранее 19-летний Балашов играл вместе с Вадимом Фаттаховым за хоккейную школу и молодежную команду пензенского «Дизеля». В минувшем сезоне Михаил набрал 22 (10+12) очка в 27 матчах за «Дизелист» в НМХЛ, а также дебютировал на взрослом уровне 23 играми (0+2) за «Дизель» в ВХЛ.

Также «Спартак» подписал двусторонний контракт на два года с нападающим 2003 года рождения Яном Тютюньковым, ранее выступавшим в Казахстане. Воспитанник прославленной школы «Торпедо» из Усть-Каменогорска, 19-летний Тютюньков в прошедшем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 15 играх за молодежную команду и дебютировал на взрослом уровне 28 играми (2+1) в чемпионате Казахстана.