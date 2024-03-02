Билялетдинов — о двух поражениях на старте: «Ситуация сложная, но паники нет. Будем продолжать бороться»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (0:4, счет в серии — 0:2).

«К сожалению, такая ситуацию для нас сложная. Есть вопросы, которые надо решить и серьезно готовиться к следующим матчам. Удаления — это всегда отрицательный момент и эти вещи надо убирать. С Радуловым еще не общался, была игра.

Мы обсуждаем постоянно с ребятами большинство, пытаемся найти варианты. Соперник сильно играет в обороне, у них, по статистике, лучшая игра, правильно обороняются, самоотверженно, здорово вратарь действует. Но мы работаем.

В плане прессинга соперника проблем не ощущаем, нет такого, чтобы мы не выходили из-под прессинга. И мы тоже прессингуем, не вижу проблемы. Паники нет, ситуация сложная. Будем продолжать биться, работать, играть до конца. Сравнивать с прошлыми годами эту ситуацию не стоит. Мы должны были использовать преимущество своего поля, но лично для меня не имеет значения где играть. Соперник один и тот же. Там или тут не важно, дома бывает даже тяжелее», — сказал Билялетдинов.

Третий матч серии пройдет в Екатеринбурге в понедельник, 4 марта.