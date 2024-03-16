Каменский считает, что «Локомотив» обыграл «Авангард» за счет везения: «Падение, которое привело к голу — случайность»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» (2:1 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Команды бились на равных. Больше повезло «Локомотиву», потому что одна ошибка, падение защитника, которое привело к голу — это случайность. Второй овертайм, люди устают. Игра была интересная, напористая, могли и те, и другие выиграть. С каждым матчем остаются только самые сильные команды, но выиграет только одна», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Локомотив» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч состоится в Омске 18 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.