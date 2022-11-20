Игорь Гришин: «После поражения от ЦСКА нам нужно было обязательно закончить домашнюю серию на позитиве»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:1).

«После поражения от ЦСКА нам нужно было обязательно закончить домашнюю серию на позитиве. Поэтому настраивали ребят на атакующую игру. Поначалу не все получалось, но Рибар нам здорово помог.

Пока удаления нас тревожат. Они ломают наш стиль игры, приходится поневоле обороняться. После пропущенной шайбы я сказал ребятам, что ничего страшного не произошло. Что мы все равно сегодня выиграем и, может быть, забьем в основное время. Так и вышло.

Надо всегда верить в то, что делаешь. Верить в окончательный результат. Тогда и фортуна к вам лицом повернется. Вот такая психология», — цитирует тренера сайт красно-белых.