СКА внес защитника Гранта в список отказов

По информации «СЭ», СКА внес защитника Алекса Гранта в список отказов.

В 16 матчах нынешнего сезона 33-летний канадец набрал 6 (1+5) очков.

В межсезонье Грант заключил контракт со СКА до 30 апреля 2023 года.

До этого он несколько сезонов провел в составе «Йокерита». Грант два раза принимал участие в Матче звезд КХЛ.