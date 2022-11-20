Игорь Никитин: «Очень тяжело отыгрывались, а проиграли матч за минуту»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:2).

«Обидное поражение. Очень тяжело отыгрывались, а проиграли матч за минуту. В такие моменты нельзя рассчитывать на халяву. Если рассчитываешь на халяву куда-то уехать, тебя в другое место привезут. Вот это с нами и случилось», — цитирует тренера сайт москвичей.

«Спартак» с 35 очками в 34 матчах занимает 6-е место в Западной конференции. «Локомотив» потерпел 5-е поражение кряду и с 42 баллами располагается на 4-й строчке Запада.