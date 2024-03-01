Ротенберг: «У «Торпедо» ничего нет, кроме провокаций. СКА не надо на это вестись»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мыслями о жесткой игре «Торпедо» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Петербургская команда 1 марта на своем льду потерпела поражение от нижегородской команды со счетом 2:5.

«Грязь, которая происходит... Ну, это хоккей. Значит, надо терпеть, держать удар и наказывать голами за подобные вещи, не вестись на провокации. Сегодня ребята немного отошли ментально от своего плана. Физически выглядели здорово, по движению все отлично. Реализация моментов и держать удар, не вестись на провокации. А больше у соперника ничего и нет, кроме этих провокаций», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев. Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 3 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

На игре СКА — «Торпедо» был установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях (23 905 зрителей).