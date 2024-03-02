Губерниев: «В плей-офф КХЛ я буду следить за «Металлургом»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за кем будет следить в плей-офф КХЛ.

«Я всегда слежу за магнитогорским «Металлургом». Андрей Разин — молодец, большой профессионал. У нас вообще прекрасные тренеры», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

«Металлург» победил «Амур» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2:1. Вторая игра в серии пройдет 3 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30.