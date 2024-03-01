Главный тренер СКА Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: «Никто не говорил, что будет легко»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги стартового матча с «Торпедо» (2:5) в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Счет на табло. Серия продолжается. Будем сильнее, будем злее. Никто не говорил, что будет легко. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», — сказал Ротенберг на видео, опубликованном на официальном сайте КХЛ.

На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев. Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 3 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

На игре СКА — «Торпедо» был установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях (23 905 зрителей).