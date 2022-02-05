Роман Ротенберг отреагировал на решении КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат
Главный тренер СКА Ротенберг отреагировал на решении КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат сезона-2021/22.
«Мне сложно прокомментировать эту новость. Мне пока официально никто ничего не объявлял. Мы мониторим информацию по этому поводу каждый день. Ждем заявление от КХЛ, какие будут дальнейшие действия. Потом уже можно будет что-то подробно обсуждать», — сказал Ротенберг «СЭ».
Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
17.01
19.01
21.01
22.01
23.01
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -
Новости