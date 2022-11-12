Каменский отреагировал на назначение Гришина главным тренером «Спартака»

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский отреагировал на назначение Игоря Гришина на пост главного тренера красно-белых.

«Я смотрел несколько матчей «Химика». Команда играет в атакующий хоккей, видна дисциплина в игре. Я считаю, что он [Гришин] может донести до игроков необходимые мелочи. И это, конечно, шанс для него работать в КХЛ, чем он должен воспользоваться», — цитирует ТАСС Каменского.

В нынешнем сезоне Гришин возглавлял воскресенский «Химик», выведя фарм-клуб «Спартака» в лидеры ВХЛ в статусе самой результативной команды лиги. Воскресенская команда занимает четвертое место с 32 очками в 22 матчах.

«Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 30 матчах.