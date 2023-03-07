Ротенберг о поражении от «Динамо»: «Сегодня произошло «черт побери», надо брать следующую игру дома»
Роман Ротенберг двумя словами охарактеризовал поражение СКА от минского «Динамо» в Кубке Гагарина
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о поражении от «Динамо» Минск (2:4) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.
«Ожидали боевой игры, получили боевую игру. Допустили несколько ошибок, но бились до конца. Разберем ошибки и будем сильнее. Сегодня произошло такое «черт побери», но мы возвращаемся домой, надо брать следующую игру. Не пожалел ли о том, что убрал Жафярова и Волкова? Не жалеем о своих решениях. Ребята вернутся злее и не будут играть спустя рукава. Серия затягивается, вопреки прогнозам прессы? Мы не читаем прессу, мы сосредоточены на своей игре», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.
«Динамо» сравняло счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Начало — в 19.30 мск.
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Автомобилист - Металлург
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|
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ЦСКА - Северсталь
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Торпедо - Динамо М
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|
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Авангард - Сибирь
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|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
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СКА - Динамо Мн
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Локомотив - Витязь
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|
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Металлург – Автомобилист
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Динамо М – Торпедо
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Северсталь – ЦСКА
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