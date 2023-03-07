Минское «Динамо» победило СКА и сравняло счет в серии
Минское «Динамо» дома обыграло СКА в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.
В составе хозяев забивали Игорь Мартынов, Дмитрия Соколов, Роман Горбунова и Ник Меркли. У гостей отметились Никита Гусев и Андрей Педан.
Минчане пропустили первыми в третьем периоде и ответили четырьмя шайбами в течение семи минут. В концовке встречи питерцы отыграли одну шайбу.
«Динамо» сравняло счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Начало — в 19.30 мск.
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КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
Голы: Гусев — 2 (Никишин, Бардаков), 43:46 — 0:1. Мартынов — 1 (мен.), 49:37 — 1:1. Соколов — 1 (бол., Спунер, Барберио), 52:04 — 2:1. Горбунов — 2 (Меркли, Барберио), 54:22 — 3:1. Меркли — 1 (п.в., Алистров, Барберио), 56:26 — 4:1. Педан — 1 (бол., Гусев, Хайруллин), 58:08 — 4:2.
Вратари: Колосов — Николаев (54:34 — 56:26).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 22 (4+12+6) — 32 (10+8+14).
Судьи: Белов, Беляев.
7 марта. Минск. «Минск-Арена». 13820 зрителей.
Счет в серии: 2-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|4 : 2
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|4 : 2
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -