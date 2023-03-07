Леонтьев — о поддержке «Ак Барса» руководством Татарстана: «Вы видите, как мы отреагировали»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

«С победой всех! Ребята молодцы, вернулись в серию, — сказал Леонтьев. — Огромная поддержка была сегодня от болельщиков, атмосфера вдохновляла нас. Очень радуют полные трибуны, начиная еще с казанского матча много наших было. Ребята, нет, парни красавцы. Вытащили матч, нейтрализовали соперника и переломили ход тяжелого матча. Выиграли за счет воли к победе, на характере. Только так и добываются такие тяжелые победы. Но мы также понимаем, что это далеко не конец, так что отдыхаем и двигаемся дальше. Работа с Биляловым? Мы перед каждым ключевым матчем и тем более сейчас в плей-офф разбираем каждого игрока, особенно вратаря. Здорово что это приносят плоды, но я уверен что нас тоже разбирают. Что-то получается, что-то нет».

Также Леонтьев рассказал, как команда отреагировала на две пропущенные в начале игры шайбы.

«Когда пропустили две шайбы, все вместе заводились, никто и не подумал, что это конец игры и мы согласились с поражением. Понимали, что впереди еще целых два периода, так что никто не думал складывать оружие. Звено Якупова молодцы, Саша Протапович давно не играл, живо себя показал, Сергей Купцов силового плана игрок, дал энергии. Рауль — мои поздравления. Первый гол и сразу в плей-офф. Конечно это ценно для молодого человека. Он по природе лидер, в молодежке лидер, бомбардир и это видно на лицо сразу. Для клуба важно, что такая молодежь растет. Поддержка «Ак Барса» руководством Татарстана? Знаете, давайте я не буду отвечать на провокационные такие вопросы. Вы видите, как мы реагируем и еще увидите. А пока что делить шкуру неубитого медведя никто не собирается. У нас не было шансов? Кто так говорит, просмотрел видимо регулярный чемпионат и не видел нашей игры, проходил мимо телевизора. Не видел плотность турнирной таблицы, наивно было думать, что мы 0-4 сложимся», — добавил Леонтьев.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта.