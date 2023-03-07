Билялетдинов — о втором поражении от «Нефтехимика»: «Надо разбираться откуда берутся ошибки, которые мы не должны допускать»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции от «Нефтехимика» (2:4).
«Мы изначально предполагали, что игра будет непростая, — сказал Билялетдинов. — Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые нам не позволили сыграть так, как мы должны были сыграть. Простой игры и не должно было быть, соперник играл агрессивно, в свою игру, но дали шанс сопернику забить нам и переломить ход встречи. Как упустили преимущество? Не знаю надо разбираться. Проблема в том, что в целом это были такие ошибки, которые мы не должны допускать».
Также тренер казанцев ответил на вопросы об удалениях и зависимости команды от звена лидеров.
«Удаления были случайные, поэтому надо играть аккуратнее в такой ситуации. Какие меры предпринимать? Объяснять игрокам, какие еще меры. Когда это несознательно, когда на эмоции выбивает. Шайбу выбивает игрок и попадает в лицо. Случайно такое бывает. Зависимость от звена лидеров? Хорошие ребята, играют хорошо, но соперник тоже готовится под них. У нас есть и другие игроки, которые должны забивать. Будем работать над этим. Хорошенечко надо подумать что с большим штрафом у нас и принять какие-то меры. Амир Мифтахов? Мы подумаем, время у нас есть до следующей игры кого поставить в ворота, его достаточно», — добавил Билялетдинов.
Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|4 : 2
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -