Кудашов: «После поражения «Спартаку» с командой был серьезный разговор»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:1) заявил, что поражение «Спартаку» стало для его команды дополнительной мотивацией.

— Сегодня капитан команды Миронов пропускал игру. Почему выбор капитана пал на Никиту Гусева, хотя номинально он не является альтернативным капитаном?

— Почему нет? Он вносит весомый вклад в результат, ведет за собой команду, поэтому решили так.

— Команда сегодня выглядела так, будто поражение от «Спартака» мотивировало. Действительно это так? Состоялся, наверное, какой-то серьезный разговор?

— Естественно, после таких поражений команда собирается. Такие дни бывают, все залетает, ничего не получается, это был один из тех дней. Да, конечно, был разговор, было и собрание, все это было, все как обычно.

Федор Носов