Московское «Динамо» победило «Куньлунь», О`Делл набрал три очка
«Динамо» на выезде победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
У бело-голубых 3 (1+2) очка набрал Эрик О`Делл, 2 (1+1) очка на счету Дмитрия Рашевского. У китайского клуба шайбу забросил Девин Броссо.
«Динамо» набрало 76 очков после 55 матчей и догнало лидера турнирной таблицы Западной конференции — «Локомотив» (76 очков после 54 игр).
«Куньлунь» проиграл 13-й из последних 15 матчей в чемпионате — 40 очков и 11-я строчка «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Рашевский — 20 (О`Делл, Гусев), 17:55 — 0:1. Мартынов — 3 (Ильенко, Пыленков), 21:54 — 0:2. Броссо — 19 (бол., Вонг), 42:03 — 1:2. О`Делл — 22 (Рашевский, Менелл), 42:42 — 1:3. Уил — 22 (мен., п.в., Петухов), 54:03 — 1:4. Кудрявцев — 9 (О`Делл), 55:36 — 1:5.
Вратари: Джурасик (52:45 — 53:04, 53:14 — 54:03) — Коновалов.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 26 (7+10+9) — 45 (17+14+14).
Судьи: Сидоренко, Шувалов.
25 января. Мытищи. Арена Мытищи. 1398 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|54
|21
|33
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|3
|СКА
|55
|36
|19
|75
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|25.01
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|1 : 5