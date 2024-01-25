Московское «Динамо» победило «Куньлунь», О`Делл набрал три очка

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«Динамо» на выезде победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

У бело-голубых 3 (1+2) очка набрал Эрик О`Делл, 2 (1+1) очка на счету Дмитрия Рашевского. У китайского клуба шайбу забросил Девин Броссо.

«Динамо» набрало 76 очков после 55 матчей и догнало лидера турнирной таблицы Западной конференции — «Локомотив» (76 очков после 54 игр).

«Куньлунь» проиграл 13-й из последних 15 матчей в чемпионате — 40 очков и 11-я строчка «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Голы: Рашевский — 20 (О`Делл, Гусев), 17:55 — 0:1. Мартынов — 3 (Ильенко, Пыленков), 21:54 — 0:2. Броссо — 19 (бол., Вонг), 42:03 — 1:2. О`Делл — 22 (Рашевский, Менелл), 42:42 — 1:3. Уил — 22 (мен., п.в., Петухов), 54:03 — 1:4. Кудрявцев — 9 (О`Делл), 55:36 — 1:5.

Вратари: Джурасик (52:45 — 53:04, 53:14 — 54:03) — Коновалов.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 26 (7+10+9) — 45 (17+14+14).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

25 января. Мытищи. Арена Мытищи. 1398 зрителей.