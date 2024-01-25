«Куньлунь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ
Московское «Динамо» на выезде победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» набрало 76 очков после 55 матчей и догнало лидера турнирной таблицы Западной конференции — «Локомотив» (76 очков после 54 игр).
«Куньлунь» проиграл 13-й из последних 15 матчей в чемпионате — 40 очков и 11-я строчка «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|54
|21
|33
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|3
|СКА
|55
|36
|19
|75
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
Результаты / календарь
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
|25.01
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|1 : 5
Новости