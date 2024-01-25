«Куньлунь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Читать «СЭ» в

Московское «Динамо» на выезде победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 76 очков после 55 матчей и догнало лидера турнирной таблицы Западной конференции — «Локомотив» (76 очков после 54 игр).

«Куньлунь» проиграл 13-й из последних 15 матчей в чемпионате — 40 очков и 11-я строчка «Запада».