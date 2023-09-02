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Сегодня, 20:18

Кудашов: «Скажу честно, расстроен результатом матча со СКА»

Кудашов отреагировал на поражение «Динамо» от СКА
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (1:2).

— Скажу честно, расстроен результатом, были возможности довести игру до победы. Не доработали, не доделали свое дело, это и в атаке было, и расслабленность в обороне была, поэтому такой результат, — начал Кудашов.

— Чего не хватало сегодня, чтобы довести комбинации до голов?

— Особенно во втором периоде комбинации недовинчивали, их пытались еще больше развинтить, еще больше расширить, сыграть на партнера, когда надо было брать инициативу на себя и забивать этот гол. Мы пытались сыграть очень академично.

— Джиошвили сыграл на Кубке мэра последний матч полтора периода, и вот сегодня. Он пока не готов на сто процентов?

— Практически готов, уже будем смотреть, когда заводить. Дали возможность ему сыграть на Кубке мэра, чтобы почувствовал игру. Он тренируется уже в полную, он готов играть.

— У Гусева и Ожиганова был какой-то особый настрой на матч со СКА?

— СКА — это раздражитель очень серьезный. Первая игра сезона. С кем бы ты ни играл, раздражитель очень серьезный. Если бы был конец или середина сезона, и у них был обмен какой-то, то можно было бы о чем-то особенном говорить. Сегодня для всех игроков было что-то особенное, сколько бы ты ни играл, сколько бы ни тренировался. Первая игра сезона всегда такая.

Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
0
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7.09
2.09 14:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 4
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 2 : 1
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
2.09 16:00
Лада – Трактор
 1 : 2
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