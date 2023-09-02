Жамнов объяснил поражение «Спартака» от «Куньлуня»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я сказал команде после игры, что сегодня ребята делали все, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику и поздравить их с победой. Но при всем уважении к этой команде, игру мы скорее проиграли сами. Разница по сравнению с матчем на Кубке Мэра была только со стороны нашей команды — плохое начало, о чем мы уже не раз говорили. Проспали старт игры и получили гол в первой же контратаке. Думаю, что у многих было волнение, кто-то «перегорел». Никто не говорит, что мы проиграли из-за этого — нет, мы проиграли и виноваты сами, у нас есть время проанализировать и исправить эти ошибки. Все у нас будет нормально, местами ребята показывают ту игру, которую мы просим от них — но сегодня были такие моменты, когда нашу команду было просто не узнать. Ребята все это прекрасно понимают: те вещи, которые они делают неправильно — постараемся это убрать к следующей игре», — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.

4 сентября «Спартак» сыграет дома с «Северсталью», «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи».