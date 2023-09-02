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Сегодня, 20:20

Жамнов объяснил поражение «Спартака» от «Куньлуня»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я сказал команде после игры, что сегодня ребята делали все, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику и поздравить их с победой. Но при всем уважении к этой команде, игру мы скорее проиграли сами. Разница по сравнению с матчем на Кубке Мэра была только со стороны нашей команды — плохое начало, о чем мы уже не раз говорили. Проспали старт игры и получили гол в первой же контратаке. Думаю, что у многих было волнение, кто-то «перегорел». Никто не говорит, что мы проиграли из-за этого — нет, мы проиграли и виноваты сами, у нас есть время проанализировать и исправить эти ошибки. Все у нас будет нормально, местами ребята показывают ту игру, которую мы просим от них — но сегодня были такие моменты, когда нашу команду было просто не узнать. Ребята все это прекрасно понимают: те вещи, которые они делают неправильно — постараемся это убрать к следующей игре», — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.

4 сентября «Спартак» сыграет дома с «Северсталью», «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи».

Источник: https://spartak.ru/news/events/uchtyem-oshibki-i-budem-dvigatsya-tolko-vperyed-vsey-komandoy/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Куньлунь 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
4 Динамо Мн 1 1 0 2
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Торпедо 0 0 0 0
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Трактор 1 1 0 2
5 Авангард 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Барыс 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
2.09 14:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 4
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 2 : 1
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
2.09 16:00
Лада – Трактор
 1 : 2
2.09 17:00
Динамо – СКА
 1 : 2
2.09 17:00
Витязь – Амур
 2 : 4
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
 6 : 3
2.09 17:30
Нефтехимик – Динамо Мн
 4 : 5 ОТ
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