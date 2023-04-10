Федоров о сравнении серии со СКА с матчами НХЛ: «В плане голов и скоростей — согласен»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров согласен с наставником СКА Романом Ротенбергом о том, что серию полуфинала Кубка Гагарина можно сравнить с лучшими матчами НХЛ.

— Роман Ротенберг сказал, что эта серия лучших образцов НХЛ.

— По скоростям согласен. Не скажу, что вижу много здесь из НХЛ. КХЛ — это лучшая лига, что мы имеем, играют две лучшие команды, показывают искрометный хоккей. Сложно сравнивать. В плане голов, скоростей, розыгрыша лишнего игрока — есть что-то общее.

— Нужна ли дополнительная мотивация для вашей команды в День космонавтики?

— Мотивация всегда нужна. Это не приходит и уходит, как погода. Над этим наши игроки работают. Я бы добавил здесь еще одно слово — психология. От нее тоже многое зависит.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев