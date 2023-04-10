Ротенберг: «По статистике наша лучшая игра, но мы допустили ошибки. Вернемся сильнее»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (3:7) в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина.
— Огромная благодарность болельщикам. Отличное начало, контролировали игру, но допустили ошибки. По статистике — наша лучшая игра. Играем с хорошим соперником, у них было два момента — оба забили. Готовимся к следующей игре, она самая важная.
— Есть фраза, что в футбол играют все, а выигрывают немцы. В хоккее то же самое, выигрывает Западную конференцию всегда ЦСКА. Что скажете на этот счет?
— Немцы не всегда выигрывают, тоже проигрывают. Последний чемпионат мира выиграла Аргентина. Нам есть что улучшить, мы полностью переиграли в некоторых компонентах соперника. Мы вернемся сильнее, добавим, улучшим, поменяем. У нас отличная команда. Вернемся в следующей игре новорожденными.
— Почему при счете 2:0 не стали играть проще и закрываться?
— У нас есть своя система, мы по ней играем. Два момента — два гола. По броскам было 13-1, наши ошибки. Соперник их ждет, а мы больше таких ошибок не допустим.
ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.
Георгий Горностаев
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|3 : 7