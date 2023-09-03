Главный тренер ЦСКА Федоров: «Хорошая, интенсивная игра, «Адмирал» показал высокий уровень»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче с «Адмиралом» (4:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Хорошая, интенсивная игра, соперник показал высокий уровень хоккея. После прошлой игры многое удалось сделать, поправить основные моменты. Пропустили ненужный гол в третьем периоде, но рад за ребят, что нашли пути к воротам соперника. Шарыченков показал очень приличный уровень. Над чем работали? Точно над психологией, в прошлом игре много было брака, нервозности в принятии решений с шайбой», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.
ЦСКА 5 сентября примет «Металлург», а «Адмирал» 6 сентября сыграет с «Витязем». Армейцы с 2 очками занимают пятое место в турнирной таблице «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|4 : 1
|3.09
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|2 : 5
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