Главный тренер ЦСКА Федоров: «Хорошая, интенсивная игра, «Адмирал» показал высокий уровень»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче с «Адмиралом» (4:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хорошая, интенсивная игра, соперник показал высокий уровень хоккея. После прошлой игры многое удалось сделать, поправить основные моменты. Пропустили ненужный гол в третьем периоде, но рад за ребят, что нашли пути к воротам соперника. Шарыченков показал очень приличный уровень. Над чем работали? Точно над психологией, в прошлом игре много было брака, нервозности в принятии решений с шайбой», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА 5 сентября примет «Металлург», а «Адмирал» 6 сентября сыграет с «Витязем». Армейцы с 2 очками занимают пятое место в турнирной таблице «Запада».