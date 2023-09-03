Тамбиев — о поражении от ЦСКА: «Игроки «Адмирала» не справились с волнением, с эмоциями»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Скажу так — не все у нас справились с волнением, с эмоциями. Временами неплохой хоккей показывали, временами — не очень. Даже при счете 1:3 были шикарные моменты — можно было забить вторую шайбу и зацепиться за результат. Везде по чуть-чуть нам в этой игре не хватало. Это «чуть-чуть» надо подправлять. Первая игра, поймите — тяжело любому тренеру разобраться: кто как войдет, кто как начнет этот чемпионат. Тренировались, играли предсезонные матчи, но начало всегда вот такое. Сложно, нужно немного времени. По этой игре меня многие вещи волнуют, подумаем об этом», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

ЦСКА 5 сентября примет «Металлург», а «Адмирал» 6 сентября сыграет с «Витязем».