КХЛ: расписание и трансляции матчей 4 сентября
В понедельник, 4 сентября, состоятся 8 матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Игры КХЛ в России транслируют каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.
Расписание трансляций матчей КХЛ 4 сентября:
«Барыс» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ
«Лада» — СКА
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ
«Ак Барс» — «Трактор»
Онлайн-трансляция: «Матч ТВ», сайт КХЛ
«Витязь» — «Динамо Минск»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ
«Динамо Москва» — «Амур»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ
«Спартак» — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ
«Куньлунь Ред Стар» — «Сочи»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ
В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -