Главный тренер ЦСКА Федоров уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, сможет ли форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Знаете, если бы можно было заглянуть вперед, все бы это делали. Мой ответ такой. Я Саше хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности в своих силах, огромной поддержки его любящей семьи. А все остальное — это второстепенно. Но то, что вы у меня спросили, я думаю, это случится», — цитирует Федотова «КП Спорт».
На данный момент на счету 37-летнего Овечкина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами.
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