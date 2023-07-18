«Салават Юлаев» показал забавное видео, как игроки вышли на тренировку в шортах и сланцах

Пресс-служба «Салавата Юлаева» опубликовала видео с необычной ледовой тренировки команды.

На видео защитник Павел Коледов и форвард Алексей Пустозеров вышли с сап-бордом на лед в шортах и сланцах.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Плей-офф пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.