Федоров — о поражении от «Северстали»: «Имели все возможности выйти вперед, сохранить преимущество»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Северстали» (3:5) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Хорошая игра, волнами, боевая игра, — цитирует пресс-служба «Северстали» Федорова. — Соперника — с победой. Опять же мы имели все возможности выйти вперед, сохранить наше преимущество. К сожалению, не получилось. Немножко усложнили себе задачу. Мы верим в себя, верим в свою игру. Готовимся в штатном режиме. Следующая игра для нас будет очень важной. ЦСКА — вперед.

— Почему не складывается с «Северсталью» игры именно в Череповце?

— Это хоккей. Я думаю, для нас это не сложная ситуация, тем не менее, мы ищем свою игру. Все наши ребята прекрасно знают, что с собой свою арену не возьмешь на выезд, поэтому всегда надо выигрывать в гостях. В этом смысле мы прошли очень хороший путь в прошлом году. Я надеюсь, нам удастся сделать определенные шаги в этом направлении, и дальше сыграть, как мы можем, умеем. И сделать результат.

«Северсталь» вышла вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 8 марта в Череповце.