Вовченко повторил рекорд «Северстали» по голам в плей-офф КХЛ

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко сделал дубль в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (5:3).

Теперь на счету форварда 6 голов в розыгрышах Кубка Гагарина — это повторение рекорда череповчан, который до этого принадлежал Евгению Кетову и Михаилу Анисину.

Также 26-летний Вовченко вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Северстали» в Кубке Гагарина. У него 10 (6+4) очков в плей-офф. Лучшим бомбардиром «Северстали» в Кубке Гагарина является Вадим Шипачев, у которого 12 (4+8) очков.