Главный тренер «Динамо» Кудашов: «В хоккее если выигрываешь пятак, выигрываешь игру»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (3:0).
«Когда мы играли в Нижнем Новгороде, я выделял атмосферу, которая там была. Сегодня хочу тоже самое сказать про нашу московскую атмосферу и поблагодарить и нижегородских болельщиков, которые приехали. Сегодня была битва болельщиков и наша на льду. Довольны победой, довольны игрой», — приводит пресс-служба клуба слова Кудашова.
Также он отметил, что ключевым моментом в матче стала игра на пятаке.
«Согласен. Все правильно сказали. «Торпедо» и с пятака забивали, и много моментов создали, да они и сегодня пытались отличиться на пятаке. Естественно, все голы забиваются с пятака, мы делали акценты и перед прошлой игрой, и перед сегодняшней. Я уверен, что и дальше так будет продолжаться. В хоккее вообще если выигрываешь пятак, выигрываешь игру», — добавил тренер.
Счет в серии на данный момент 2-1 в пользу московской команды.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|2 : 1 ОТ
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|3 : 0
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|5 : 3