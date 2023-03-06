Главный тренер «Динамо» Кудашов: «В хоккее если выигрываешь пятак, выигрываешь игру»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (3:0).

«Когда мы играли в Нижнем Новгороде, я выделял атмосферу, которая там была. Сегодня хочу тоже самое сказать про нашу московскую атмосферу и поблагодарить и нижегородских болельщиков, которые приехали. Сегодня была битва болельщиков и наша на льду. Довольны победой, довольны игрой», — приводит пресс-служба клуба слова Кудашова.

Также он отметил, что ключевым моментом в матче стала игра на пятаке.

«Согласен. Все правильно сказали. «Торпедо» и с пятака забивали, и много моментов создали, да они и сегодня пытались отличиться на пятаке. Естественно, все голы забиваются с пятака, мы делали акценты и перед прошлой игрой, и перед сегодняшней. Я уверен, что и дальше так будет продолжаться. В хоккее вообще если выигрываешь пятак, выигрываешь игру», — добавил тренер.

Счет в серии на данный момент 2-1 в пользу московской команды.