Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис ответил на вопросы журналистов после поражения во втором матче серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:6).

— Было хорошее начало, — считает Михайлис. — Мы были готовы к прессингу «Металлурга». Реализовали большинство, но потом нас подвела дисциплина. Очень много удалений. Мало блокировали броски, мало помогали вратарю. Итог встречи — 2:6.

— «Металлург» что-то добавил в свою игру, из-за чего ваши хоккеисты перестали успевать?

— Конечно. Добавил мощи, больше агрессии на ворота. Где-то нам сегодня не хватило свежести.

— Не думали сразу оставить Никиту Бояркина до конца матча, а Йони Ортио поберечь для третьей игры?

— Нет, мы хотели вернуться в игру. Предпосылки были. Создавали хорошие моменты. Но Василий Кошечкин сыграл очень здорово — в нескольких моментах просто выручил команду. Шайба была на линии. Добивания хорошо шли, но мы не смогли забить и переиграть вратаря. Хотели вернуться в игру, оставили Ортио. Не помогло.

— В первом матче меньшинство сработало намного лучше, чем сегодня. Это «Металлург» перестроился?

— Да, «Металлург» больше стал бросать, было больше угроз. С синей линии защитники много угрожали, и хорошие розыгрыши были. Мы это учтем перед следующей игрой.