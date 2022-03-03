Юрий Михайлис — о поражении от «Магнитки»: «Нас подвела дисциплина»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис ответил на вопросы журналистов после поражения во втором матче серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:6).
— Было хорошее начало, — считает Михайлис. — Мы были готовы к прессингу «Металлурга». Реализовали большинство, но потом нас подвела дисциплина. Очень много удалений. Мало блокировали броски, мало помогали вратарю. Итог встречи — 2:6.
— «Металлург» что-то добавил в свою игру, из-за чего ваши хоккеисты перестали успевать?
— Конечно. Добавил мощи, больше агрессии на ворота. Где-то нам сегодня не хватило свежести.
— Не думали сразу оставить Никиту Бояркина до конца матча, а Йони Ортио поберечь для третьей игры?
— Нет, мы хотели вернуться в игру. Предпосылки были. Создавали хорошие моменты. Но Василий Кошечкин сыграл очень здорово — в нескольких моментах просто выручил команду. Шайба была на линии. Добивания хорошо шли, но мы не смогли забить и переиграть вратаря. Хотели вернуться в игру, оставили Ортио. Не помогло.
— В первом матче меньшинство сработало намного лучше, чем сегодня. Это «Металлург» перестроился?
— Да, «Металлург» больше стал бросать, было больше угроз. С синей линии защитники много угрожали, и хорошие розыгрыши были. Мы это учтем перед следующей игрой.
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|14
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|4
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|5
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|50
|26
|24
|57
|7
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|22
|27
|52
|8
|Барыс
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|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
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|31
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|10
|Автомобилист
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|35
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|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|3.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|2 : 1
|3.03
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|
Металлург – Барыс
|6 : 2
|3.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -