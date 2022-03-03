Второй матч серии ЦСКА — «Локомотив» начнется 3 марта в 19.30

Матчи первого раунда плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-22

Восточная конференция. 1/4 финала. Вторые матчи

«Металлург» — «Барыс» (17.00 мск)

Счет в серии: 0-1

«Трактор» — «Нефтехимик» (17.00)

Счет в серии: 1-0

Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

ЦСКА — «Локомотив» (19.30)

Счет в серии: 1-0

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.