Кравец — о победе над «Сибирью»: «Предполагали, что игра будет такой тяжелой»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Предполагали, что игра будет такой тяжелой. Команда соперника очень прилично отыграла на предсезонке. Жесткая команда, быстрая. Порадовало, что в первом периоде отыграли очень здорово, практически ничего не давали создать сопернику, заработали большинство, которое нужно реализовывать. Тогда будет играть легче. Но преодолели опять трудности, сами себе их создали. В конечном итоге забили трудовые, «с мясом» голы, с рикошетами, но забили. Думаю, что по движению, по отдаче, по тому, как ребята вели себя на скамейке была очень хорошая игра», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.
«Авангард» следующий матч проведет 7 сентября против «Автомобилиста», а «Сибирь» 4 сентября сыграет с «Барысом».
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|1
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|1
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|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
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|2.09
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|
Барыс – Сал. Юлаев
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|15:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
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|16:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2
|2.09
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Динамо – СКА
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
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|17:00
|
Северсталь – Сочи
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|
Нефтехимик – Динамо Мн
|4 : 5 ОТ