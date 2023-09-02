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2 сентября, 23:58

Заварухин: «Здорово, что собрались в концовке, переломили игру и забили победный гол в овертайме»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2 ОТ).

«Здорово начали. Планировали в начале матча штурм небольшой сделать, и болельщики гнали нас вперед, был у команды хороший настрой, эмоции. Здорово забили первый гол, еще имели хорошие моменты — где-то немножко не хватало реализации. Что касается второго периода, то наши удаления на ровном месте игру немножко сломали. В третьем периоде после пропущенного гола ребята в психологическом плане немножко подсели. То, что много потерь было при выходе из зоны, — это, наверное, заслуга и «Металлурга», который хорошо прессинговал. Здорово, что собрались в концовке, переломили игру и забили победный гол в овертайме. Всех с победой!» — приводит пресс-служба клуба слова Заварухина.

«Автомобилист» занимает 6-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка. «Металлург» с 1 очком идет на 8-й строчке. 4 сентября команда Заварухина сыграет с «Салаватом Юлаевым», а магнитогорский клуб 5 числа встретится с ЦСКА.

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/7941/
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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