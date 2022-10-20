Главный тренер «Амура» Епанцев: «Нам эта победа была необходима, как глоток воздуха»

Главный тренер «Амура» Сергей Епанцев поделился эмоциями от победы над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

«Нам эта победа была необходима, как глоток воздуха. Важно было победить в психологическом плане. Не всегда при хорошей игре мы добивались положительно результата. Сегодня была не самая выразительная игра в атаке. Но смогли забить хорошие, простые голы. Набросили и добили. Это то, что необходимо нам сейчас. Сделали акцент на быстрый хоккей. Старались прессинговать соперника в их зоне. Омолодились, освежили команду», — приводит слова Епанцева пресс-служба официального сайта клуба.

Также он оценил игру дебютантов Егора Маклозяна и Никиты Гребенкина.

«Молодые мальчишки влились в наш коллектив. Конечно, где-то могли сыграть и лучше. Виден потенциал. Думаю, эти игроки будут добавлять от игры к игре», — добавил тренер «Амура».

На данный момент команда Епанцева занимает последнее место в турнирной таблице Востока (15 очков). Подмосковный клуб расположился на 5-й позиции в Западной конференции (24 очка).