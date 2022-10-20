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Сегодня, 17:00

«Амур» по соглашению сторон расторг контракт с Калетником

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Амур» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Владиславом Калетником, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что хабаровский клуб заключил однолетние контракты с нападающими в августе 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате КХЛ 8 матчей и забросил одну шайбу.

Калетник также имеет опыт выступлений за «Адмирал», «Сочи» и «Металлург». Всего в КХЛ он провел 364 матча и набрал 57 (30+27) очков.

Источник: https://t.me/hcamur1957/2093
Владислав Калетник
Хоккей
ХК Амур
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