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Сегодня, 10:45

КХЛ, 20 октября: «Динамо» примет «Локомотив», «Торпедо» — «Сочи» и другие матчи

«Динамо» примет «Локомотив», «Торпедо» встретится с «Сочи» в матчах КХЛ
Читать «СЭ» в
Уил Джордан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

20 октября, в четверг, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» и другие встречи.

Расписание и результаты регулярного чемпионата КХЛ 20 октября (время начала — московское):

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. 20 октября

12.00. «Амур» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Салават Юлаев»

19.00. «Торпедо» — «Сочи»

19.30. «Динамо» М — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 20 18 2 37
2 Динамо М 20 13 7 29
3 Локомотив 19 12 7 27
4 ЦСКА 19 12 7 27
5 Витязь 20 10 10 24
6 Торпедо 19 11 8 23
7 Спартак 21 9 12 23
8 Северсталь 20 9 11 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 21 8 13 19
11 Сочи 18 3 15 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 20 13 7 29
2 Автомобилист 20 14 6 29
3 Сал. Юлаев 19 11 8 25
4 Барыс 20 11 9 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
6 Сибирь 21 10 11 22
7 Адмирал 20 9 11 20
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 19 5 14 13
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24.10
25.10
20.10 12:00
Амур – Витязь
 - : -
20.10 19:00
Северсталь – Сал. Юлаев
 - : -
20.10 19:00
Торпедо – Сочи
 - : -
20.10 19:30
Динамо М – Локомотив
 - : -
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