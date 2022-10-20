КХЛ, 20 октября: «Динамо» примет «Локомотив», «Торпедо» — «Сочи» и другие матчи
«Динамо» примет «Локомотив», «Торпедо» встретится с «Сочи» в матчах КХЛ
20 октября, в четверг, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» и другие встречи.
Расписание и результаты регулярного чемпионата КХЛ 20 октября (время начала — московское):
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. 20 октября
19.00. «Северсталь» — «Салават Юлаев»
19.30. «Динамо» М — «Локомотив»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|19
|12
|7
|27
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Витязь
|20
|10
|10
|24
|6
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|20
|9
|11
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|18
|3
|15
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|19
|11
|8
|25
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|12:00
|
Амур – Витязь
|- : -
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|20.10
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -
Новости