«Динамо» примет «Локомотив», «Торпедо» встретится с «Сочи» в матчах КХЛ

20 октября, в четверг, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» и другие встречи.

Расписание и результаты регулярного чемпионата КХЛ 20 октября (время начала — московское):

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. 20 октября

12.00. «Амур» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Салават Юлаев»

19.00. «Торпедо» — «Сочи»

19.30. «Динамо» М — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут