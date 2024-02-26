Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:2).

— Ребята хорошо начали, действовали неплохо, забивали и создавали моменты. В конце немного смазали игру, были допущены индивидуальные ошибки. Такое бывает, над этим надо работать, играть от первой минуты до последней, вопросы на льду решать. Ошибки, которые допускались, были не сложные, но мы их допустили.

У нас есть вопрос по Дмитрию Кагарлицкому и Райану Барберу, думаем, кого лучше использовать в этом сочетании. Дали возможность поиграть и тому, и другому. Александр Радулов давно не играл, выскочил голодный. В целом он готов, будем надеяться принесет нам пользу, — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» занял четвертое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате и сыграет в первом раунде плей-офф с «Автомобилистом».