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Сегодня, 21:59

Билялетдинов — о Радулове: «Выскочил голодный. Он готов, будем надеяться принесет нам пользу»

Билялетдинов подвел итоги матча с «Адмиралом»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:2).

— Ребята хорошо начали, действовали неплохо, забивали и создавали моменты. В конце немного смазали игру, были допущены индивидуальные ошибки. Такое бывает, над этим надо работать, играть от первой минуты до последней, вопросы на льду решать. Ошибки, которые допускались, были не сложные, но мы их допустили.

У нас есть вопрос по Дмитрию Кагарлицкому и Райану Барберу, думаем, кого лучше использовать в этом сочетании. Дали возможность поиграть и тому, и другому. Александр Радулов давно не играл, выскочил голодный. В целом он готов, будем надеяться принесет нам пользу, — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» занял четвертое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате и сыграет в первом раунде плей-офф с «Автомобилистом».

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
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26.02 16:30
Барыс – Сибирь
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Металлург Мг – Авангард
 3 : 1
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Сал. Юлаев – Северсталь
 4 : 3
26.02 17:00
Трактор – Амур
 4 : 3 ОТ
26.02 19:00
Торпедо – Лада
 4 : 5 ОТ
26.02 19:00
Ак Барс – Адмирал
 4 : 2
26.02 19:30
Динамо М – ЦСКА
 4 : 3 ОТ
26.02 19:30
Спартак – Динамо Мн
 2 : 4
26.02 19:30
Куньлунь РС – Витязь
 2 : 1 ОТ
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