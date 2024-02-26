Билялетдинов — о Радулове: «Выскочил голодный. Он готов, будем надеяться принесет нам пользу»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:2).
— Ребята хорошо начали, действовали неплохо, забивали и создавали моменты. В конце немного смазали игру, были допущены индивидуальные ошибки. Такое бывает, над этим надо работать, играть от первой минуты до последней, вопросы на льду решать. Ошибки, которые допускались, были не сложные, но мы их допустили.
У нас есть вопрос по Дмитрию Кагарлицкому и Райану Барберу, думаем, кого лучше использовать в этом сочетании. Дали возможность поиграть и тому, и другому. Александр Радулов давно не играл, выскочил голодный. В целом он готов, будем надеяться принесет нам пользу, — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» занял четвертое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате и сыграет в первом раунде плей-офф с «Автомобилистом».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Торпедо – Лада
|4 : 5 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|4 : 2
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|2 : 4
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|2 : 1 ОТ