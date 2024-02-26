Тамбиев назвал причины поражения «Адмирала» от «Ак Барса»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).

— Проспали полигры, слабо выглядели, особенно первый период. В зачет только третий период: смогли добавить, начали бросать по воротам и создавать моменты. Немного удаление в концовке игры помешало, убило все шансы вернуться в эту игру.

Мастерство «Ак Барса» сработало в том плане, что наказали за наши ошибки. Люди, которые делали эти ошибки, вышли неготовыми. Кто-то подумал, что последняя игра, можно номер отбывать. «Ак Барс» наказывает, нельзя долго решение принимать. Сейчас домой летим, до апреля тренироваться будем, готовиться к следующему сезону. Без отдыха.

Не настрой, а подготовка к игре. Команда у нас такая, не хватает опыта, масти у игроков нет. С «Динамо» был хороший матч, а тут американские горки, надо мотивировать... Есть болельщики, нужна игра во благо фанатов, ради клуба. Они все профессиональные игроки. Это КХЛ, я про мотивацию вообще не говорю. Готовимся к любому матчу, разбирали «Ак Барс». Казань воспользовалась нашими ошибками, но это не вопрос мотивации, — сказал Тамбиев.

«Адмирал» не попал в плей-офф Кубка Гагарина и завершил сезон.