Тамбиев назвал причины поражения «Адмирала» от «Ак Барса»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).
— Проспали полигры, слабо выглядели, особенно первый период. В зачет только третий период: смогли добавить, начали бросать по воротам и создавать моменты. Немного удаление в концовке игры помешало, убило все шансы вернуться в эту игру.
Мастерство «Ак Барса» сработало в том плане, что наказали за наши ошибки. Люди, которые делали эти ошибки, вышли неготовыми. Кто-то подумал, что последняя игра, можно номер отбывать. «Ак Барс» наказывает, нельзя долго решение принимать. Сейчас домой летим, до апреля тренироваться будем, готовиться к следующему сезону. Без отдыха.
Не настрой, а подготовка к игре. Команда у нас такая, не хватает опыта, масти у игроков нет. С «Динамо» был хороший матч, а тут американские горки, надо мотивировать... Есть болельщики, нужна игра во благо фанатов, ради клуба. Они все профессиональные игроки. Это КХЛ, я про мотивацию вообще не говорю. Готовимся к любому матчу, разбирали «Ак Барс». Казань воспользовалась нашими ошибками, но это не вопрос мотивации, — сказал Тамбиев.
«Адмирал» не попал в плей-офф Кубка Гагарина и завершил сезон.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|24
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|Авангард
|68
|43
|25
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|Автомобилист
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|Трактор
|68
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|47
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|21
|47
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Торпедо – Лада
|4 : 5 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|4 : 2
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|2 : 4
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|2 : 1 ОТ