Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:04

Тамбиев назвал причины поражения «Адмирала» от «Ак Барса»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4).

— Проспали полигры, слабо выглядели, особенно первый период. В зачет только третий период: смогли добавить, начали бросать по воротам и создавать моменты. Немного удаление в концовке игры помешало, убило все шансы вернуться в эту игру.

Мастерство «Ак Барса» сработало в том плане, что наказали за наши ошибки. Люди, которые делали эти ошибки, вышли неготовыми. Кто-то подумал, что последняя игра, можно номер отбывать. «Ак Барс» наказывает, нельзя долго решение принимать. Сейчас домой летим, до апреля тренироваться будем, готовиться к следующему сезону. Без отдыха.

Не настрой, а подготовка к игре. Команда у нас такая, не хватает опыта, масти у игроков нет. С «Динамо» был хороший матч, а тут американские горки, надо мотивировать... Есть болельщики, нужна игра во благо фанатов, ради клуба. Они все профессиональные игроки. Это КХЛ, я про мотивацию вообще не говорю. Готовимся к любому матчу, разбирали «Ак Барс». Казань воспользовалась нашими ошибками, но это не вопрос мотивации, — сказал Тамбиев.

«Адмирал» не попал в плей-офф Кубка Гагарина и завершил сезон.

ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Леонид Тамбиев
1
0
Читайте также
CAS окончательно закрыл возможность выступления сборной России на Олимпиаде
Сборная Франции считается главным фаворитом Евро-2024
В ДНР сообщили об уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО
В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы давлении на мать Навального
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа
В Москве задержали сотрудников бара, собиравших деньги для Украины
Популярное видео
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов — о Радулове: «Выскочил голодный. Он готов, будем надеяться принесет нам пользу»

Московское «Динамо» победило ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
29.02
1.03
3.03
5.03
7.03
26.02 16:30
Барыс – Сибирь
 1 : 0
26.02 17:00
Металлург Мг – Авангард
 3 : 1
26.02 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 4 : 3
26.02 17:00
Трактор – Амур
 4 : 3 ОТ
26.02 19:00
Торпедо – Лада
 4 : 5 ОТ
26.02 19:00
Ак Барс – Адмирал
 4 : 2
26.02 19:30
Динамо М – ЦСКА
 4 : 3 ОТ
26.02 19:30
Спартак – Динамо Мн
 2 : 4
26.02 19:30
Куньлунь РС – Витязь
 2 : 1 ОТ
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости