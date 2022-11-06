Знарок: «Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время.
— Вы вели 2:0, но счет стал 2:2. С чем это связано?
— Ошибка на борту при игре в большинстве, получили буллит.
— Как исправлять такие моменты?
— Такое случается довольно часто.
Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22711
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