Знарок: «Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время.

— Вы вели 2:0, но счет стал 2:2. С чем это связано?

— Ошибка на борту при игре в большинстве, получили буллит.

— Как исправлять такие моменты?

— Такое случается довольно часто.