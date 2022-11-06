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Сегодня, 20:06

Знарок: «Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Нас с победой, но нужно было выигрывать в основное время.

— Вы вели 2:0, но счет стал 2:2. С чем это связано?

— Ошибка на борту при игре в большинстве, получили буллит.

— Как исправлять такие моменты?

— Такое случается довольно часто.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22711
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
Олег Знарок
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