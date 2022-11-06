КХЛ: «Авангард» — «Витязь» , «Северсталь» — «Ак Барс» и другие матчи 6 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

6 ноября, воскресенье

10.00 (мск) «Адмирал» — «Динамо» (Москва)

13.30 «Авангард» — «Витязь»

17.00 «Северсталь» — «Ак Барс»

17.00 «Динамо» (Минск) — «Сочи»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут