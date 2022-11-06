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Сегодня, 08:55

КХЛ: «Авангард» — «Витязь» , «Северсталь» — «Ак Барс» и другие матчи 6 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Защитник «Авангарда» Семен Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

6 ноября, воскресенье

10.00 (мск) «Адмирал» — «Динамо» (Москва)

13.30 «Авангард» — «Витязь»

17.00 «Северсталь» — «Ак Барс»

17.00 «Динамо» (Минск) — «Сочи»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 27 25 2 51
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Локомотив 26 17 9 37
4 Динамо М 26 16 10 36
5 Торпедо 26 15 11 31
6 Витязь 26 12 14 30
7 Спартак 27 11 16 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 26 10 16 25
10 Куньлунь 28 10 18 23
11 Сочи 24 3 21 10
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 27 17 10 37
2 Сал. Юлаев 26 16 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 28 15 13 33
5 Адмирал 26 13 13 30
6 Авангард 26 12 14 27
7 Ак Барс 25 11 14 26
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 27 11 16 25
10 Нефтехимик 26 10 16 21
11 Амур 25 8 17 20
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11.11
6.11 10:00
Адмирал – Динамо М
 - : -
6.11 13:30
Авангард – Витязь
 - : -
6.11 17:00
Северсталь – Ак Барс
 - : -
6.11 17:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
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