Тамбиев после поражения от «Салавата Юлаева»: «Мы мало что сегодня создали в атаке»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
«Прежде всего, хочу поздравить всех дам с наступающим праздником! По игре, если говорить объективно, мы мало что сегодня создали в атаке. Терпели, оборонялись. Дисциплина была на хорошем уровне — одно удаление. Без большинства тяжело нам. Было три попытки, в которых создали очень мало моментов. Уфа была острее в атаке и заслужено победила. В плей-офф, чтобы выиграть, нужно создавать моменты в атаке и реализовывать большинство. С чем связано отсутствие Елисеева? Мы дали ему отдохнуть. Насколько успешным оказался перевод Хамидуллина в атаку? Если мы заявляем защитника нападающим, то, наверное, у нас не все так хорошо в атаке. Динар сегодня играл не так ярко, как в третьем периоде прошлого матча и в овертайме. Думали, что Хамидуллин привнесет энергию в звено Берлева, но он защитник. Что тут еще можно сказать?» — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
Счет в серии стал ничейным — 2-2. Следующая встреча состоится 9 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -