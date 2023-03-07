Тамбиев после поражения от «Салавата Юлаева»: «Мы мало что сегодня создали в атаке»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Прежде всего, хочу поздравить всех дам с наступающим праздником! По игре, если говорить объективно, мы мало что сегодня создали в атаке. Терпели, оборонялись. Дисциплина была на хорошем уровне — одно удаление. Без большинства тяжело нам. Было три попытки, в которых создали очень мало моментов. Уфа была острее в атаке и заслужено победила. В плей-офф, чтобы выиграть, нужно создавать моменты в атаке и реализовывать большинство. С чем связано отсутствие Елисеева? Мы дали ему отдохнуть. Насколько успешным оказался перевод Хамидуллина в атаку? Если мы заявляем защитника нападающим, то, наверное, у нас не все так хорошо в атаке. Динар сегодня играл не так ярко, как в третьем периоде прошлого матча и в овертайме. Думали, что Хамидуллин привнесет энергию в звено Берлева, но он защитник. Что тут еще можно сказать?» — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Счет в серии стал ничейным — 2-2. Следующая встреча состоится 9 марта.