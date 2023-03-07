Козлов о победе над «Адмиралом»: «Напряженный матч, ребята молодцы — четко отработали»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Адмиралом» (1:0) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
«Напряженный матч, как и все против «Адмирала», как и все в плей-офф. Ребята, молодцы! Четко отработали, как в атаке, так и в обороне. Забили важный гол: закрыли вратаря, пробросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу. Отсутствие Пустозерова и Скорикова? Сегодня решили, что будет играть Хо-Сэнг и Санников. Поэтому ребята не были в составе, но они готовятся к матчам. Стоит ли ждать ротации в Уфе? Мы сейчас до дома доберемся и посмотрим. У нас будет день на раздумье», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.
Специалист добавил, что у него нет к игрокам вопросов по дисциплине.
«Нет, вопросов по дисциплине к команде нет. У Хо-Сэнга мало что получается в звене Кадейкина? Они сегодня создавали моменты. Да и тройка Хмелевского, где играл Алалыкин и Кулемин, тоже выглядела неплохо. Сложно ли далось решение в пользу Ежова? Нет, не сложно», — добавил он.
Счет в серии стал ничейным — 2-2. Следующая встреча состоится 9 марта.
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|Восточная конференция
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|2
|Сал. Юлаев
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|35
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|83
|6
|Сибирь
|68
|38
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|7
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|35
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|8
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|72
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|68
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|37
|72
|10
|Амур
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|30
|38
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|27
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|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -