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Сегодня, 14:51

СКА обменял Самонова и Пыленкова на вратаря «Северстали» Подъяпольского

Виктория Кравченко
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Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский решел в СКА, на его место из петербургского клуба отправились голкипер Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.

«Клуб приветствует Владислава и желает ему успешной игры за СКА! Армейцы благодарят Александра Самонова и Даниила Пыленкова за годы, проведенные в нашем клубе, и желают им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В сезонах-2017/18 и 2018/19 Подъяпольский выступал за «Ак Барс» в КХЛ и «Барс» в ВХЛ. С 2019 по 2022 год играл за «Северсталь».

В декабре 2018 года он вызывался в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Люцерна.

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