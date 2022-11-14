СКА обменял Самонова и Пыленкова на вратаря «Северстали» Подъяпольского

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский решел в СКА, на его место из петербургского клуба отправились голкипер Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.

«Клуб приветствует Владислава и желает ему успешной игры за СКА! Армейцы благодарят Александра Самонова и Даниила Пыленкова за годы, проведенные в нашем клубе, и желают им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В сезонах-2017/18 и 2018/19 Подъяпольский выступал за «Ак Барс» в КХЛ и «Барс» в ВХЛ. С 2019 по 2022 год играл за «Северсталь».

В декабре 2018 года он вызывался в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Люцерна.